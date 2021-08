Andy Najar (14) célèbre après avoir marqué un but contre le CF Montréal.

En l’absence de plusieurs joueurs clés, le CF Montréal a disputé un cinquième match de suite sans victoire, s’inclinant par la marque de 2-1 devant D.C. United, dimanche soir à l’Audi Field, dans la capitale américaine.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Déjà assuré de ne pas pouvoir compter sur Romell Quioto et Lassi Lappalainen (blessés), ni sur Kiki Struna, Rudy Camacho et Victor Wanyama (suspendus), Wilfried Nancy a dû faire appel au gardien recrue Sebastian Breza pour défendre le filet de son équipe dans ce « match de six points ».

Ce geste est devenu nécessaire après la nouvelle, annoncée par l’équipe une heure avant le début du match, que le gardien James Pantemis avait été soumis au protocole COVID-19 de la MLS, le rendant du coup indisponible pour ce duel.

Le gardien de 23 ans a montré de belles choses, mais n’a pu empêcher Andy Najar, à la 40e minute, et Ola Kamara, à la 54e minute, de trouver le fond du filet. Le but de Kamara était son sixième à ses cinq dernières rencontres.

PHOTO RAFAEL SUANES, USA TODAY SPORTS Le gardien recrue Sebastian Breza (1)

Zachary Brault-Guillard, tôt en première demie, avait procuré l’avance au CF Montréal (6-7-5), qui n’a pas gagné depuis le 17 juillet.

La formation montréalaise est demeurée au huitième rang du classement de l’Association de l’Est, un point derrière le Crew de Columbus. Quant à D.C. United (8-7-3), il a haussé à quatre points son avance sur les hommes de Wilfried Nancy.

Le CF Montréal sera de retour devant ses partisans samedi soir prochain alors qu’il affrontera les Red Bulls de New York, une autre équipe avec laquelle la troupe montréalaise semble destinée à batailler en vue d’une place dans les prochaines séries éliminatoires.

Le CF Montréal assailli

Forts de leur séquence de quatre parties sans défaite et devant une équipe privée de plusieurs titulaires potentiels, les joueurs de D.C. United ont envahi la zone du CF Montréal dès les premiers instants du match.

Après 15 minutes de jeu, ils avaient tenté cinq tirs vers Breza, dont quatre cadrés que le jeune gardien originaire d’Ottawa a tous bloqués avec aplomb, pendant que la formation montréalaise ne générait rien en attaque.

Puis, après 16 minutes de jeu, D.C. United accusait un recul de 1-0. Brault-Guillard a dirigé un ballon lobé qui a passé au bout de la main gauche du gardien Jon Kempin, qui s’était commis vers l’avant.

Ce but a ralenti les ardeurs de D.C. United, mais pas assez pour que la formation montréalaise maintienne son avance.

À la suite d’un coup franc de Julian Gressel, Najar, posté en plein centre de la surface de réparation, a fait dévier le ballon de la tête à la gauche de Breza, qui n’y pouvait rien.

D.C. United a entamé la deuxième demie de la même façon qu’il avait amorcé le match, et cette fois-ci, la récompense n’a pas tardé.

Aidé par un revirement de Joaquin Torres dans le tiers défensif, Kamara a marqué son 10e but de la saison sur un tir qui a battu Breza à sa gauche, malgré le plongeon du gardien du CF Montréal.

La formation montréalaise a été limitée à deux tirs vers le filet adverse pendant les 45 dernières minutes de jeu, et aucun cadré.