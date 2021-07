(Kansas City) Patrick Mahomes fait désormais partie des propriétaires du Sporting Kansas City, en MLS.

Associated Press

Le quart des Chiefs a annoncé sa participation dans l’équipe de soccer, mardi.

« Je suis reconnaissant de pouvoir me joindre aux propriétaires du Sporting KC et de renforcer mes liens avec les partisans et la ville que j’aime, a dit par communiqué Mahomes, joueur le plus utile de la NFL en 2018. Le Sporting est axé sur la communauté, et je suis ravi de continuer à soutenir la croissance du soccer à Kansas City. »

Mahomes est également copropriétaire des Royals de Kansas City, du baseball majeur.

Sa fiancée, Brittany Matthews, est copropriétaire du club de soccer de Kansas City en NWSL.

En 2019, Mahomes a créé la fondation 15 and the Mahomies, un OBNL dédié à améliorer la vie des enfants.

« Patrick est un formidable ambassadeur de Kansas City. Nous sommes ravis de l’accueillir dans notre groupe, a dit Cliff Illig, propriétaire principal du Sporting KC, dans un communiqué. En plus d’atteindre l’excellence sur le terrain, il est profondément engagé à redonner à la communauté et à élever le sport du soccer. »

Mahomes a aidé les Chiefs à remporter le Super Bowl en 2020, contre les 49ers ; en février. l’équipe a perdu le grand match contre Tampa Bay.

Le Sporting Kansas City appartient au Sporting Club, formé d’entreprises locales et de leaders communautaires.