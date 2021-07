Soccer

Une fresque murale rend hommage aux Three Lions à Londres

Une fresque murale commandée par la mairie de Londres rend hommage à l'équipe de football d'Angleterre, qui a atteint la finale de l'Euro 2020, met à l'honneur Gareth Southgate, Harry Kane et Raheem Sterling à côté du slogan « You did us proud » ( « Vous nous avez rendu fiers »).