(Amsterdam) Surfant toujours sur l’émotion, le Danemark a remporté un autre match à l’Euro 2020.

Associated Press

Cette fois, les Danois ont gagné un gros duel dans un stade qui a une grande signification pour eux.

Ils ont atteint les quarts de finale du Championnat d’Europe de soccer en battant le pays de Galles 4-0, exactement deux semaines après que leur capitaine, Christian Eriksen, se soit effondré sur la surface de jeu du Johan Cruyff Arena dans le premier match de la sélection danoise.

PHOTO KOEN VAN WEEL, REUTERS

Eriksen a dû être ressuscité sur le terrain avant de passer plusieurs jours à l’hôpital. Il est retourné chez lui la semaine dernière.

Kasper Dolberg a marqué deux fois pour les vainqueurs. Dolberg a été un coéquipier d’Eriksen à l’Ajax d’Amsterdam, qui dispute ses matchs locaux au Johan Cruyff Arena. La plupart des 16 000 spectateurs sur place encourageaient d’ailleurs les Danois.

Dolberg a marqué un but chaque demie. Joakim Maehle a fait 3-0 à la 88e, tandis que Martin Braithwaite a complété la marque dans les arrêts de jeu.

Les Danois ont ouvert la marque à la 27e minute, quand Dolberg a accepté la passe de Mikkel Damsgaard avant de couper au centre du côté gauche et d’envoyer une frappe enroulée du pied droit dans le coin éloigné du filet. Il a doublé l’avance des siens à la 48e, interceptant une tentative de dégagement de Neco Williams avant de marquer d’un tir bas.

Les Gallois de plus en plus échevelés, Maehle a fait 3-0 d’un tir puissant, après avoir obtenu le temps et l’espace nécessaires pour contrôler le ballon. Le but de Braithwaite avait d’abord été jugé hors jeu, mais la reprise vidéo a permis aux Danois d’ajouter ce quatrième but.

PHOTO OLAF KRAAK, REUTERS Martin Braithwaite est transporté par Andreas Cornelius après avoir marqué le quatrième but du Danemark.

Le pays de Galles avait pourtant eu l’occasion de prendre les devants tôt dans cette rencontre, quand son capitaine, Gareth Bale, a envoyé un tir tout juste hors cadre à la 10e minute. Il a de nouveau raté le filet deux minutes plus tard, alors qu’il tentait de mettre fin à sa disette internationale, qui est maintenant longue de 15 matchs.

Les Danois affronteront maintenant le vainqueur du huitième de finale opposant les Pays-Bas à la République tchèque, le 3 juillet à Bakou, en Azerbaïdjan.