(Glasgow) L’Écosse, absente des compétitions internationales majeures depuis 1998, a raté son retour en s’inclinant 2 à 0 à l’Euro devant la République tchèque, portée par un doublé dont un lob magnifique de Patrik Schick, lundi à Glasgow.

Agence France-Presse

L’attaquant a ouvert le score pour des Tchèques plutôt discrets jusque-là sur une tête décroisée après un corner mal repoussé par la défense (42e). Puis, il a marqué sans doute le plus beau but du tournoi d’un lob magistral depuis la ligne médiane (52e).

Sonnés, les Écossais on tenté de sauver l’honneur en vain : Armstrong (62e) et Dyskes (65e) ont manqué de réussite devant le but.

Les Tchèques rejoignent l’Angleterre victorieuse la veille de la Croatie 1-0 en tête du groupe. L’Écosse ira défier l’Angleterre dans un duel fratricide vendredi à Wembley alors que les Tchèques affronteront la Croatie encore à Glasgow.