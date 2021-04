PHOTO MARK HUMPHREY, ASSOCIATED PRESS

Après le Toronto FC, ses grands rivaux, puis le Nashville SC, une formation menaçante en attaque, les hommes de Wilfried Nancy se préparent pour un autre test alors qu’ils affronteront le Crew de Columbus, les champions en titre de la Coupe MLS.

La Presse Canadienne

Pour l’instant, Nancy ne sait pas trop quelle genre d’équipe il verra face à la sienne samedi après-midi à Fort Lauderdale - il s’agit d’un match local pour le CF Montréal - car Columbus participe parallèlement à la Ligue des Champions de la Concacaf.

Mercredi soir, lors du match aller des quarts de finale, le Crew a dû se contenter d’un verdict nul de 2-2 contre le CF Monterrey, malgré la présence de plusieurs piliers comme Lucas Zelarayan, Pedro Santos et Luis Diaz.

En MLS, le Crew n’a joué qu’un seul match et a été limité à un autre verdict nul de 0-0 contre l’Union de Philadelphie, le 18 avril dernier.

Le CF Montréal (1-0-1) se présentera sur le terrain, samedi après-midi, au sein d’un groupe de trois équipes au sommet du classement de l’Association Est. Ses six buts marqués le placent également au premier rang en MLS, à égalité avec le New York City FC et le Galaxy de Los Angeles.

Par ailleurs, en visioconférence jeudi après-midi, Nancy a reconnu que son équipe doit se montrer plus incisive en défensive après avoir concédé quatre buts au fil de ses deux premiers matchs et avoir permis au Nashville SC de tenter 18 tirs en direction de Clément Diop, dont huit ont touché la cible.