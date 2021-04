Un chandail de Maradona vendu plus de 300 000 $ ?

Un chandail porté par Diego Maradona lors de ses débuts en Coupe du monde, en 1982, pourrait se vendre entre 150 000 et 250 000 dollars (185 000 et 310 000 $ CAN) lors d'une prochaine vente aux enchères.

La Presse

C'est un journaliste argentin, proche de l'ancien sélectionneur César Luis Menotti, qui avait récupéré le chandail. Quelques années plus tard, il avait demandé à Maradona de lui signer l'objet.

