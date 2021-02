Au lendemain de l’annonce du départ de son entraîneur Thierry Henry, le CF Montréal a dévoilé l’effectif en vue de son camp d’entraînement qui se mettra en branle, lundi, au Complexe sportif Marie-Victorin.

La Presse Canadienne

L’équipe a choisi de tenir tout le camp à Montréal. Un total de 41 joueurs pourraient y prendre part, mais certains n’y seront pas dès le début en raison de leur quarantaine obligatoire de 14 jours. Ces joueurs pourront intégrer le groupe selon les protocoles sanitaires de réintégration de la ligue.

Henry a quitté ses fonctions, jeudi, pour des motifs familiaux. Il a expliqué qu’en raison des restrictions de voyagement imposées par la pandémie, il souhaitait se rapprocher de ses enfants restés en Angleterre.

On retrouvera neuf nouveaux joueurs au camp : les défenseurs Zorhan Bassong, Kamal Miller et Kiki Struna, les milieux de terrain Ahmed Hamdi, Djordje Mihailovic et Joaquín Torres, de même que les attaquants Erik Hurtado, Sunusi Ibrahim et Bjørn Johnsen.

Cinq joueurs de l’Académie participeront aussi au camp : le gardien Jordan Vézina, les défenseurs Lundon Durand-Browne et Zachary Fernandez, le milieu de terrain Matthew Catavolo, ainsi que l’attaquant Woobens Pacius. Le milieu de terrain Ismael Kenneth Kone, qui s’entraînait aussi avec l’Académie depuis janvier, sera également invité au camp.

Le milieu de terrain Giuseppe Barone, sélectionné au 63 rang du SuperDraft 2021 de la MLS, devrait s’ajouter au groupe pour un essai dans quelques semaines.

En raison du contexte de la pandémie, le départ en prêt en Première ligue canadienne de Keesean Ferdinand, Karifa Yao et Tomas Giraldo sera déterminé ultérieurement.