L’ex-joueuse québécoise de soccer Rhian Wilkinson se joint au personnel d’entraîneurs de l’équipe de soccer féminin d’Angleterre, a annoncé l’organisation par voie de communiqué mardi matin.

La Presse Canadienne

Wilkinson et la milieu de terrain norvégienne Hege Riise ont chacune accepté un contrat à court terme, ont précision « les Lionnes », le surnom de l’équipe nationale anglaise de soccer féminin.

« Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir l’opportunité de travailler avec un groupe de joueuses et d’employés de soutien aussi talentueux, et c’est un privilège de travailler aux côtés de Hege Riise-avec qui j’ai déjà travaillé en étroite collaboration en tant que joueuse et entraîneuse », a confié la joueuse originaire de Baie-d’Urfé.

Riise occupera le poste d’entraîneuse-cheffe par intérim à la suite du départ cette semaine de Phil Neville, tandis que Wilkinson aura la tâche de la soutenir.

« Je suis ravie d’accueillir Hege Riise et Rhian Wilkinson dans l’équipe d’entraîneuses d’Angleterre, après avoir eu des discussions positives avec elles ces dernières semaines », a déclaré Sue Campbell, la directrice du programme anglais de soccer féminin.

« Elles apporteront une expérience internationale significative et aideront à guider nos joueuses avant l’arrivée de Sarina Wiegman en tant que nouvelle entraîneuse-cheffe en vue du championnat européen de 2022 en Angleterre », a-t-elle ajouté.

La semaine dernière, Wilkinson a annoncé qu’elle quittait son poste d’entraîneuse chez Canada Soccer.

La femme âgée de 38 ans agissait récemment à titre d’adjointe au sein de l’équipe nationale féminine, et d’entraîneuse des équipes des moins de 17 et 20 ans.

Wilkinson a indiqué qu’elle quittait « le coeur lourd ». Elle faisait partie de la liste des candidates pour le poste d’entraîneuse de l’équipe nationale féminine qui a été octroyé à Bev Priestman vers la fin de l’année dernière, après le départ de Kenneth Heiner-Moller pour son Danemark natal.

L’ex-joueuse canadienne, qui habite à North Vancouver, a représenté le pays 181 fois sur la scène internationale entre 2003 et 2017. Elle a marqué sept buts et ajouté 23 mentions d’aide à sa fiche en cours de route.

Wilkinson a participé à quatre Coupes du monde de soccer féminin, trois tournois olympiques et décroché des médailles dans chacun de six tournois de la Concacaf et des trois Jeux panaméricains auxquels elle a participé.