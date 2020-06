Les joueurs du Juventus de Turin et de l'Inter de Milan à l'échauffement devant un stade désert, avant un match à huis clos disputé le 8 mars 2020. La Ligue de soccer italienne (Série A) va reprendre le 20 juin.

Le soccer italien reprend le 20 juin et songe à autoriser des spectateurs

Le match de Turin à domicile contre Parme le 20 juin sera le premier de la Série A lorsque le championnat italien de soccer reprendra avec presque un match tous les jours jusqu’au 2 août.

Daniella Matar

Associated Press

Tous les matchs auront d’abord lieu à huis clos, mais on envisage la possibilité de permettre la présence de spectateurs dans les stades le mois prochain.

La fédération italienne a publié un document de 40 pages décrivant les nouvelles règles strictes pour la reprise de la Série A, le 20 juin.

Le document spécifie que les équipes doivent entrer et sortir du terrain à des moments différents et limite le nombre de personnes dans les stades à 300, y compris les joueurs, le personnel et les journalistes.

Peut-être un nombre réduit de spectateurs

Les médias italiens indiquent par ailleurs que la fédération pourrait discuter lors de sa prochaine réunion d’un nombre considérablement réduit d’amateurs autorisés à y assister.

« C’est quelque chose que je souhaite vraiment de tout mon cœur, a déclaré le président de la fédération, Gabriele Gravina.

Il est impensable que dans un stade pouvant contenir 60 000 spectateurs, il n’y ait pas de place pour un petit nombre de spectateurs avec les précautions nécessaires. Gabriele Gravina, président de la fédération italienne de soccer.

Le calendrier révisé de la Série A a été dévoilé, lundi. Il avait été décidé la semaine dernière de reprendre les activités avec la tenue des quatre matchs en retard de la 25e journée lorsque les sports italiens ont été suspendus en mars à cause du coronavirus.

Le match Hellas Vérone contre Cagliari sera également présenté le 20 juin, tandis que ceux Atalanta-Sassuolo et Inter Milan-Sampdoria auront lieu le lendemain.

Il reste 124 matchs de Série A à disputer en 43 jours. La plupart d’entre eux auront lieu le soir, les premiers débutant à 17 h 15, en raison de la chaleur du pays, notamment en juillet et août.

La Juventus, qui vise un neuvième titre consécutif record, devance d’un point la Lazio. L’Inter Milan, troisième, est à neuf points du meneur avec un match en main.

La Coupe d’Italie se terminera la semaine avant la relance de la Serie A. Les matchs aller des demi-finales ont eu lieu : l’AC Milan a fait match nul 1-1 avec la Juventus et Napoli s’est imposé devant l’Inter Milan 1-0.

Une mesure stricte... qui sera sûrement contestée

Un protocole médical strict a été mis en place qui comprend une mesure litigieuse, et potentiellement problématique, selon laquelle si une personne au sein d’un club – joueur ou membre du personnel – est testée positive à la COVID-19, tout le groupe doit s’isoler pour une période de 14 jours.

La fédération espère que cela raccourcira si le nombre de nouveaux cas en Italie continue de diminuer.

« Le soccer n’a jamais demandé de raccourcis, a expliqué Gravina. Il existe des règles claires qui permettent de continuer l’activité, d’isoler un athlète ou un membre du personnel et de poursuivre l’entraînement.

« L’espoir est que bientôt il y aura une réévaluation, une semaine avant le début des tournois. Nous enverrons une nouvelle proposition, dans l’espoir qu’elle pourra trouver sa place dans la révision des règles, qui suscitent aujourd’hui anxiété et inquiétude dans notre sport. »