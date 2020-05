(Madrid) Des spectateurs pourraient être de retour dans les stades de soccer de l’Espagne à compter de la saison prochaine, selon la présidente de la principale organisation sportive gouvernementale du pays.

Irene Lozano, qui dirige le Conseil supérieur des sports, croit que les conditions pourraient être place pour le retour de spectateurs d’ici l’automne, avec certaines restrictions.

Lors d’une entrevue à une station radiophonique tard mardi, Lozano a précisé que selon la progression de l’épidémie et de la situation en général, il n’est pas impossible de voir un certain nombre de spectateurs dans les stades la saison prochaine.

Elle s’attend, par ailleurs, à ce que seulement certaines sections des stades soient occupées, au départ, et qu’il soit probablement nécessaire de maintenir la distanciation sociale et exiger le port de gants et de masques.

Le Championnat de soccer de l’Espagne doit recommencer, en l’absence de spectateurs, pendant la deuxième semaine de juin, soit près de trois mois après la suspension de ses activités en raison de la pandémie de coronavirus.

À cet égard, Lozano a rappelé que la priorité était de terminer la saison et qu’il était clair que la meilleure option à l’heure actuelle est de présenter des matchs à huis clos.

« Nous devons toutefois considérer le fait, alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle normalité, que la présence de fans dans les stades est réalisable, à condition de respecter les mesures sanitaires en place. »

Lozano a ajouté que l’Espagne veut donner l’exemple quant à la façon d’organiser des évènements sportifs après la pandémie.

« Sur le plan international, l’Espagne a été un chef de file dans l’organisation sécuritaire d’évènements sportifs. Nous voulons être à l’avant-scène et exporter un modèle pour cette nouvelle ère de sports sécuritaires. Ce ne sera pas quelque chose de difficile à faire. Nous allons trouver ce modèle, qui devra tenir compte de nombreuses mesures de sécurité et de garanties pour avoir des fans dans les stades. »

Selon Lozano, le gouvernement n’écarte pas la possibilité de permettre aux médias de couvrir des matchs sur place cette saison.

« Je suis consciente que la ligue est un évènement pertinent qui doit être couvert par tous les médias. Nous regardons quelles sont les personnes qui doivent être présentes aux matchs, un peu dans le but de créer une capsule et garantir que l’épidémie ne se répandra pas, et étudions sérieusement la possibilité d’accueillir des journalistes. Techniquement, nous pensons que c’est possible de respecter les directives de distanciation. »

Selon Lozano, les clubs du Championnat de soccer de l’Espagne devraient reprendre les sessions d’entraînement en équipe à compter de la semaine prochaine, bien que les règles relatives au confinement pourraient être différentes d’une région à une autre.

La Fédération de soccer de l’Espagne a annoncé, mercredi, qu’elle autorisera la tenue de matchs les lundis et vendredis jusqu’à la fin de la saison, même si un juge a rejeté la demande de la ligue de jouer lors de ces journées.

Javier Tebas, le président de la ligue, a dit vouloir présenter des matchs tous les jours, une idée que la Fédération n’approuve pas.