(Tianjin) Le club Tianjin Tianhai a quitté la ligue de soccer chinois et a déposé son bilan au milieu de lourdes dettes seulement trois saisons après que l’ancien vainqueur de la Coupe du monde, Fabio Cannavaro, ait guidé le club en Ligue des champions asiatique.

Associated Press

Le Quotidien du Peuple a rapporté que le club Tianjin avait officiellement quitté la ligue.

PHOTO STR, AFP L’entraîneur Fabio Cannavaro, qui avait conduit Tianjin en Ligue des champions asiatique il y a trois saisons, dirige maintenant le club Evergrande de Guangzhou. Les dépenses pharaoniques se poursuivent dans le soccer chinois : on voit ci-haut Cannavaro le 16 avril 2020 à la cérémonie de la première pelletée de terre d’un gigantesque stade de 100 000 places pour son équipe à Guangzhou, dans le sud de la Chine.

L’avenir de Tianjin est incertain depuis plus d’un an à la suite de l’arrestation pour corruption du propriétaire et fondateur du groupe Quanjian, Shu Yuhui.

Une douzaine de clubs de deuxième division sont aussi insolvables, ce qui montre que les problèmes du soccer chinois ont des causes plus profondes que la récente interruption du jeu en raison de la pandémie.

Grosses dépenses

Cannavaro a été embauché comme entraîneur en 2016 et a conduit le club en première division et plus tard dans les qualifications pour le championnat continental des clubs pour la première fois. Le club a beaucoup dépensé sous le règne de Shu et a recruté des joueurs de haut niveau comme Alexandre Pato et Axel Witsel.

Après l’arrestation de Shu, le club a été transféré au bureau des sports local et renommé Tianjin Tianhai.

Les clubs en Chine ont connu des difficultés financières en raison du confinement forcé par la pandémie de coronavirus, mais Tianjin est la première équipe à disparaître.

Tianjin Tianhe sera remplacé par le Shenzhen FC dans l’élite.