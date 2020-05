Les finalistes du soccer espagnol veulent jouer devant public, plus tard

(Madrid) La Real Sociedad et l’Athletic Bilbao, clubs qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi 2019-2020 repoussée à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, ont annoncé via communiqué avoir demandé à la fédération espagnole de disputer cette finale en présence de public.