PHOTO JOHN SIBLEY, ACTION IMAGES VIA REUTERS

Des clubs de soccer de la Premier League anglaise ont coupé les salaires du personnel non joueur et réclamé l’aide financière d’urgence du gouvernement pour les payer, mais sans couper les salaires des joueurs et des entraîneurs. Ci-haut, un match entre deux des clubs visés, le Tottenham Hotspur et le Newcastle United le 25 août 2019.