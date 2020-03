Impact : Evan Bush tente de tirer le meilleur de la situation

Mardi dernier, Evan Bush et sa famille professionnelle se préparaient pour la visite des joueurs du CD Olimpia au Stade olympique. Ce mardi, ils devaient rendre la politesse au club hondurien. Entre-temps, un visiteur angoissant et dangereux s’est imposé sans pitié dans tous les coins du globe, dont le Québec, obligeant le gardien de l’Impact de Montréal à faire preuve de créativité en compagnie des membres de la famille qui compte le plus à ses yeux.