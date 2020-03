PHOTO D'ARCHIVES MATTHEW CHILDS, ACTION IMAGES VIA REUTERS

(Istanbul) L’international nigérian John Obi Mikel a résilié son contrat avec le club de Trabzonspor à cause des craintes liées au nouveau coronavirus en Turquie, l’un des derniers pays au monde à ne pas avoir suspendu son championnat de football.

Agence France-Presse

« Nous avons résilié le contrat d’un commun accord », a annoncé mardi soir dans un communiqué Trabzonspor, leader actuel du championnat turc.

Dimanche, le milieu de terrain âgé de 32 ans avait publié sur Instagram un message dans lequel il critiquait la décision prise par la Fédération turque de football (TFF) de maintenir le championnat en dépit de la pandémie de COVID-19, contrairement à de nombreux pays.

« Dans la vie, il y a des choses plus importantes que le football. Je ne me sens pas à l’aise et je n’ai pas envie de jouer au football das ces conditions », écrivait-il.

« Dans une période aussi grave, tout le monde devrait être chez soi avec sa famille et ses êtres chers », ajoutait-il, appelant à « annuler la saison en cours ».

Arrivé l’an dernier en Turquie, John Obi Mikel a joué pendant plus de 10 ans à Chelsea.

Les rencontres de championnat turc se jouent depuis une semaine à huis clos. Mais de plus en plus de voix s’élèvent pour demander une suspension pure et simple.

Rejetant ces appels, la TFF a annoncé mardi que les matchs allaient continuer.

Parmi ceux qui s’opposent à une suspension figure le président de Trabzonspor, Ahmet Agaoglu, dont le club est actuellement leader du championnat.