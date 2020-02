Impact: Jukka Raitala ratera de 8 à 12 semaines

(Montréal) Lorsqu’il a été invité à expliquer le choix de Jukka Raitala à titre de capitaine de l’Impact de Montréal, Thierry Henry avait évité d’entrer dans les détails et d’énumérer les qualités justifiant une telle nomination. Aujourd’hui, on peut présumer que le Finlandais possède du courage et de la résilience. Il en faut quand on joue pendant environ 40 minutes avec une fracture à un os d’une jambe.