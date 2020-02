(Montréal) L’Impact de Montréal a entamé sa neuvième campagne en MLS en arrachant une victoire de 2-1 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre samedi après-midi, devant 21 006 spectateurs au Stade olympique.

Michel Lamarche

La Presse canadienne

Disputant un match d’ouverture à domicile pour la toute première fois de son histoire en MLS, l’Impact a récolté ses trois premiers points au classement en 2020 grâce à un but de Maximiliano Urruti à la 80e minute de jeu.

Urruti a marqué le filet décisif en lobant le ballon par-dessus la tête du gardien Matt Turner, qui s’était aventuré un peu trop loin de son filet. Romell Quioto, à la 37e minute, a inscrit l’autre filet de l’Impact.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS

Ces trois points, l’Impact les doit aussi, en partie, au gardien Clément Diop, qui a réalisé cinq arrêts, dont quelques-uns fort acrobatiques. Diop a aussi reçu de l’aide de sa tige verticale droite sur un coup de tête de Tajon Buchanan, à la 86e minute. Diop n’a cédé que devant Teal Bunbury, pendant la 13e minute de jeu.

La troupe de Thierry Henry a aussi bénéficié de l’aide de l’assistance vidéo à l’arbitrage, qui a refusé un but de Wilfried Zahibo à la 73e minute puisque celui-ci a été jugé hors-jeu.

L’Impact reprendra le collier samedi prochain alors qu’il rendra visite au FC Dallas.

Début de match timide

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE L'entraîneur de l'Impact Thierry Henry

Après 12 minutes de jeu qui n’ont rien fait pour animer la foule, d’un côté comme de l’autre, le Revolution a été le premier à s’inscrire au tableau.

Profitant d’un coup de pied de coin à la gauche du filet montréalais, Gustave Bou a plutôt choisi de laisser le ballon à Cristian Penilla, posté tout juste à ses côtés.

Penilla a dirigé le ballon vers le centre de la surface où se trouvait Bunbury. Avec de l’espace pour manœuvrer, Bunbury a frappé le ballon alors qu’il se trouvait à quelques centimètres du sol, tout en pivotant, et a surpris Diop à l’aide d’un vif tir du pied droit qui a battu le gardien parisien à sa droite.

Ce but a semblé sortir les joueurs de l’Impact de leur coma collectif et on les a soudainement vus plus fringants à l’attaque. Urruti a été particulièrement actif, avec plusieurs incursions et un tir dangereux du centre de la surface de réparation qui a raté la cible à la droite de Turner, à la 27e minute de jeu.

L’insistance de la troupe montréalaise a finalement rapporté, environ dix minutes plus tard, grâce à son seul tir cadré de la demie.

Urruti a amorcé la séquence avec un coup de pied de coin que le défenseur Joel Waterman, qui avait quitté son poste et entré dans la surface, a fait dévier de la tête vers sa gauche. Laissé sans surveillance à quelques mètres à peine du filet par le défenseur DeJuan Jones, Quioto a, à son tour, utilisé sa tête pour faire bifurquer le ballon derrière Turner.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Maximiliano Urruti et Henry Kessler

Avant ce but de Quioto, Diop avait permis à l’Impact de demeurer au plus fort de la lutte grâce à deux arrêts importants, le premier contre Adam Buksa, à la 19e minute et le second, environ neuf minutes plus tard, face à Jones.

Diop a réalisé deux autres arrêts importants durant les dix premières minutes de la seconde mi-temps, chaque fois contre Bou.