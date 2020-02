Ignacio Piatti quitte l’Impact

Il est parti comme il est arrivé : au terme d’interminables rumeurs et tractations entre l’Impact et San Lorenzo. Entre ses débuts et la résiliation de son contrat lundi, séparés de presque six ans, Nacho Piatti a cependant été le personnage central de tous les moments marquants de l’équipe. Il est arrivé comme le sauveur, au cœur d’une saison misérable ; il est parti en tant que figure emblématique du Bleu-blanc-noir.