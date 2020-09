L’Académie de l’Impact comptait déjà des équipes d’adolescents, mais elle formera aussi une équipe réserve développant les talents de joueurs de 23 ans et moins. Cette formation sera dirigée par Jason Di Tullio, qui dirigeait l’équipe des 17 ans et moins de l’Académie depuis août 2019.

(Montréal) L’Impact de Montréal a apporté d’importants changements à son académie, dont la création d’une équipe réserve composée de joueurs de 23 ans et moins.

La Presse Canadienne

Cette formation sera dirigée par Jason Di Tullio, qui dirigeait l’équipe des 17 ans et moins de l’Académie de l’Impact depuis août 2019.

Jason Di Tullio responsable de l’équipe réserve

Di Tullio a été adjoint de la première équipe de 2015 à 2017, après avoir occupé divers rôles au sein de l’Académie du club. L’ex-joueur du onze montréalais, de 2002 à 2007, a aussi occupé un rôle d’adjoint au sein des équipes nationales, en plus d’occuper le rôle de directeur technique de l’Association régionale de Lanaudière.

Il sera responsable de la gestion de l’effectif des 23 ans et moins, en tenant compte des besoins de temps de jeu des joueurs de la première équipe. Di Tullio aura pour entraîneur adjoint Esteban Landazabal.

Cette nouvelle équipe des 23 ans et moins vient s’intégrer à la pyramide de développement du club, au-dessus des trois autres équipes de l’Académie, qui assureront la formation des joueurs des moins de 14, 15 et 17 ans.

Nicolas Gagnon dirigera les 17 ans et moins

L’équipe des 17 ans et moins sera dirigée par Nicolas Gagnon et son adjoint, Félix Brillant ; le groupe des 15 ans et moins sera sous la responsabilité de l’entraîneur-chef Eduardo Sebrango et son adjoint, Romain Girard ; tandis que l’entraîneur-chef des 14 ans et moins sera Robert Rositoiu, et Simon Gatti agira à titre d’entraîneur adjoint.

Les équipes des 17 ans et moins et des 15 ans et moins évolueront dans le nouveau circuit de développement de la MLS.

Dans le cadre de cette restructuration, Patrice Bernier est nommé superviseur post-formation. Il sera en lien étroit avec la nouvelle équipe des 23 ans et moins, notamment sur le plan de l’accompagnement des joueurs de l’équipe pro en équipe réserve. Il épaulera également Di Tullio lors de certaines séances d’entraînement et de certains matchs.