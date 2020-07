Selon les confidences d’une source, le Toronto FC et le D. C. United devraient être en mesure de disputer lundi matin le match qu’ils devaient jouer dimanche matin dans le cadre du tournoi de relance de la MLS.

Neil Davidson

La Presse canadienne

La MLS a reporté le match à la suite d’un test positif non confirmé à la COVID-19 et d’un autre non concluant.

La source s’est toutefois confiée sous le couvert de l’anonymat puisque la ligue n’a pas encore communiqué les détails de la reprise du match.

La MLS a précisé qu’une ronde de tests de dépistage, menée samedi, avait mené à la découverte d’un test positif chez un joueur de D. C. United et à un autre non concluant chez un joueur du Toronto FC. Le test positif est considéré comme non confirmé jusqu’à l’obtention d’un résultat identique lors d’un second test.

Les deux joueurs et les deux équipes devaient se soumettre à de nouveaux tests de dépistage.

Le commissaire adjoint de la MLS, John Abbott, avait stipulé plus tôt dimanche que le match allait être reprogrammé une fois que la ligue aurait obtenu les résultats des nouveaux tests.

Selon celui-ci, les résultats des tests de samedi sont arrivés tard samedi ou tôt dimanche matin.

Abbott avait annoncé la nouvelle quelques minutes à peine avant le coup d’envoi du match, prévu à 9 h.

Précédemment, les dirigeants de la ligue avaient dû exclure le FC Dallas et le Nashville SC en raison de nombreux cas de la COVID-19 au sein des deux formations.

« Nous croyons que ce tournoi peut encore être présenté de façon sécuritaire », a déclaré Abbott lors d’une conférence de presse virtuelle dimanche matin.

« Dans le cas de Dallas et de Nashville, en fonction du nombre de tests positifs chez ces équipes et leur capacité à tenir des séances d’entraînement, la chose la plus prudente à faire était de les exclure.

« Mais nous avions établi une série de protocoles qui fonctionnent tels qu’ils ont été conçus, soit d’identifier les joueurs qui ont obtenu un résultat positif pour la COVID-19, de les retirer, les séparer de l’équipe et de les isoler. Et de continuer le processus de tests chez les autres joueurs. […] Nous voyons (cette situation) comme une démonstration que le processus fonctionne », a également déclaré Abbott.

C’est la deuxième fois déjà que le match entre le Toronto FC et D. C. United est déplacé dans le calendrier. Les deux clubs devaient d’abord s’affronter vendredi soir, mais la rencontre a été repoussée à dimanche matin en raison de l’arrivée tardive du Toronto FC sur le site du tournoi à cause de tests de dépistage additionnels.

Ce scénario a amplifié une situation déjà stressante pour les deux équipes, compte tenu de l’heure matinale du match, choisie afin d’éviter la chaleur de la Floride. Le capitaine Michael Bradley et l’attaquant Jozy Altidore, deux piliers du Toronto FC, avaient critiqué l’idée d’amorcer le match à 9 h, affirmant que ce n’était pas l’idéal pour offrir un bon spectacle.

Le repas d’avant-match du Toronto FC était prévu à 5 h 30. Finalement, l’équipe n’a jamais quitté l’hôtel de la ligue, situé à cinq ou dix minutes du stade par autocar.

Les joueurs de D. C. United sont arrivés au stade mais ont quitté peu de temps après.

Les deux formations évoluent au sein du groupe C, le même que l’Impact de Montréal. L’Impact et le Toronto FC doivent croiser le fer mercredi soir.

Bien que les 24 équipes toujours en lice logent au même hôtel, elles sont isolées l’une de l’autre dans la « bulle » de la MLS. Les joueurs et les autres membres du personnel sont testés une journée sur deux.

À l’extérieur, le nombre de cas positifs continue de grimper.

Dimanche, les autorités de la Floride ont rapporté 15 300 nouveaux cas au cours de la plus récente période de 24 heures, un record pour une seule journée aux États-Unis depuis le début de la pandémie.