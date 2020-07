Tournoi de la MLS en Floride : l’Impact plonge dans l’inconnu

D’emblée, Thierry Henry s’est excusé pour son léger retard à la visioconférence organisée mardi après-midi par l’Impact. L’entraîneur montréalais avait, il faut le dire, une excellente raison à avancer. « On était en train de parler de la tactique et de comment on va pouvoir jouer là-bas à Orlando. »