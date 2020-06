Anthony Jackson-Hamel (11) et Samuel Piette (6)

«MLS is Back»: duel en vue entre l’Impact et le Toronto FC en juillet

(Montréal) L’Impact de Montréal et le Toronto FC croiseront le fer lors de la deuxième série de matchs du groupe C, soit le 15 juillet, à l’occasion du tournoi de relance « MLS is Back » de la Major League Soccer, qui doit se tenir du 8 juillet au 11 août à Orlando.

La Presse canadienne

Le calendrier du tournoi a été dévoilé mercredi après-midi, soit presque deux semaines après le tirage au sort à l’issue duquel, au plaisir de bon nombre de gens dont le milieu de terrain Samuel Piette, les deux grands rivaux canadiens se sont retrouvés au sein du même groupe.

Dans le cadre du tournoi, l’Impact jouera ses trois matchs en l’espace de 12 jours. Le premier aura lieu le jeudi 9 juillet, à 20 h, contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Après le duel contre le Toronto FC, qui aura également lieu à 20 h, les hommes de Thierry Henry compléteront le volet préliminaire de la compétition en affrontant D. C. United le 21 juillet, à 22 h 30.

Tous ces matchs compteront pour le classement de la saison régulière de la MLS.

Le Toronto FC jouera son premier match le vendredi 10 juillet contre le D. C. United, ce qui pourrait conférer un léger avantage à l’Impact, compte tenu de la journée de repos additionnelle dont bénéficiera la troupe montréalaise. La troupe torontoise jouera ensuite contre la Nouvelle-Angleterre le 21 juillet.

Quant aux Whitecaps de Vancouver, ils amorceront leur tournoi le 9 juillet, face au FC Dallas. Les hommes de Marc Dos Santos affronteront les Sounders de Seattle, leurs grands rivaux, le 20 juillet, dans le dernier match du groupe B.

Deux rencontres seront à l’affiche lors de la journée inaugurale du tournoi. Tel qu’annoncé, Orlando City SC et l’Inter Miami CF, dans le groupe A, lanceront le bal, à 20 h. Suivra, à 22 h 30, l’affrontement entre Nashville SC et le Fire de Chicago, deux autres équipes du groupe A, qui réunit six clubs comparativement à quatre formations dans les cinq autres groupes.

Chaque équipe jouera trois fois durant la phase de groupes. Les trois premiers du Groupe A, ainsi que les deux premiers de chaque groupe et les trois meilleurs troisièmes des cinq autres groupes se qualifieront ensuite pour la phase à élimination directe.

La finale aura lieu le 11 août. Le champion du tournoi méritera sa place pour la Ligue des champions de la Concacaf 2021.