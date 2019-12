Clasico: Barcelone et le Real se neutralisent dans un contexte tendu

(Barcelone) Dans un contexte tendu, avec une brève interruption du match par des revendications indépendantistes et une charge de police près du Camp Nou, Barcelone et le Real Madrid ont fait match nul 0-0 mercredi dans un Clasico accroché, et continuent, plus égaux que jamais, de se partager la première place du Championnat d’Espagne.