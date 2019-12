Christine Sinclair n’est qu’à un but d’égaler la marque mondiale d’Abby Wambach à 184.

(Toronto) Christine Sinclair a été nommée la joueuse de soccer de la dernière décennie par Soccer Canada.

Neil Davidson

La Presse canadienne

La Britanno-Colombienne de 36 ans, qui n’est qu’à un but d’égaler la marque mondiale d’Abby Wambach à 184, est ainsi récompensée pour « 10 années sans pareil de performances à l’échelle mondiale, au cours desquelles elle s’est établie comme l’une des plus grandes athlètes de l’histoire du pays », selon l’Association canadienne de soccer.

La capitaine de l’équipe nationale, qui avait 16 ans la première fois qu’elle a été sélectionnée en mars 2000, a marqué son 183e but le mois dernier, dans un gain de 3-0 contre la Nouvelle-Zélande dans un tournoi en Chine.

C’est la première fois que Soccer Canada nomme un joueur de la décennie.

Sinclair a gagné le titre de joueuse de l’année au Canada sept fois dans les derniers 10 ans (2010 à 2014, 2016 et 2018). Elle l’avait aussi emporté en 2000 et de 2004 à 2009.

L’attaquante a aussi mené l’équipe nationale pour les buts marqués lors de 16 années.

Elle a mené l’équipe nationale à deux médailles olympiques de bronze, en 2012 et 2016. Elle a reçu le trophée Lou-Marsh à titre d’athlète canadienne par excellence en 2012, la même année où La Presse canadienne lui a décerné le prix Bobbie-Rosenfeld, à titre d’athlète féminine de l’année. En 2011, elle a été nommée joueuse par excellence du championnat de la Women’s Professionnal Soccer.

Porte-drapeau du Canada pour la cérémonie de clôture des Jeux de Londres en 2012, elle a disputé trois Coupes du monde de la FIFA et été finaliste quatre fois au titre de joueuse de l’année de la fédération internationale, en 2010, 2012, 2013 et 2016.

Au cours des 10 dernières années, elle a marqué 64 buts en club et 84 autres pour le Canada, dont un tour du chapeau en demi-finales des Jeux de 2012 et le but gagnant de la petite finale des Jeux de 2016.

Cet honneur s’ajoute à de nombreux prix et récompenses reçus au cours de la dernière décennie, dont la médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II, reçue en 2012.