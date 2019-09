(Barcelone) Lionel Messi aurait été « enchanté » de voir revenir Neymar au mercato d’été, a déclaré le capitaine du FC Barcelone dans une interview publiée jeudi par le quotidien catalan Sport, assurant néanmoins que le Barça est capable de gagner tous les trophées sans le Brésilien.

Agence France-Presse

Dix jours après la clôture du marché estival des transferts, qui a vu Neymar tenir en haleine la planète football avant d’être contraint de rester au Paris SG, Messi a pris la défense de son ami et ancien partenaire à Barcelone (2013-2017). Et l’Argentin s’est montré rassurant sur son avenir personnel au Barça alors qu’une clause, récemment dévoilée dans la presse, lui permet de manière anticipée de mettre fin à son contrat l’été prochain.

« Oui, j’aurais été enchanté que Neymar revienne », a déclaré Messi dans cette longue interview réalisée mardi. « Je comprends les gens qui n’étaient pas d’accord, c’est normal après tout ce qui s’est passé autour de “Ney”, la manière dont il est parti (au PSG), dont il nous a abandonnés […]. Mais en considérant l’aspect sportif, pour moi Neymar est l’un des meilleurs du monde et évidemment notre équipe aurait augmenté ses chances d’obtenir les résultats souhaités. »

« Je ne suis pas déçu », a-t-il précisé. « J’aurais aimé qu’il vienne et soit avec nous, mais comme je l’ai dit, nous avons un effectif exceptionnel pour briguer tous les titres, même sans lui. »

Au passage, la star a démenti avoir imposé à ses dirigeants le recrutement du Brésilien : « Ici, ce n’est pas moi qui commande », a-t-il fait valoir. « Nous n’avons jamais dit qu’il fallait le recruter. Nous n’avons rien imposé. »

Devenu en 2017 le joueur le plus onéreux de l’histoire (222 m EUR) en claquant la porte du Barça pour rejoindre le Paris SG, Neymar souhaitait ardemment revenir à Barcelone, comme l’a confirmé Messi.

« Neymar avait très envie »

« Je ne sais pas si le club (Barcelone) le voulait. De ce que j’en sais, Neymar avait très envie. Mais je comprends qu’il est très difficile de négocier avec le PSG », a expliqué le petit attaquant, disant ignorer si le Barça a bluffé dans ce dossier, comme l’a suggéré la presse française. « Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas si (le Barça) a fait tout son possible. »

Le président barcelonais Josep Maria Bartomeu a exclu la semaine dernière de repasser à l’offensive pour Neymar au mercato d’hiver, tout en soulignant que le Barça pourrait évoquer à nouveau la question en vue de l’été 2020.

Au sujet de son avenir, Messi, âgé de 32 ans, s’est voulu rassurant alors que son contrat actuel, signé en 2017 et courant jusqu’en 2021, est résiliable unilatéralement dès l’été prochain.

« Mon projet, c’est de rester ici tant que je serai compétitif et que mon corps me le permettra », a-t-il souligné.

« Je veux rester au FC Barcelone le plus longtemps possible, y faire toute ma carrière, parce que c’est ma maison. […] Pour moi, l’argent ou la clause ne signifient rien. Je suis animé par autre chose. Le plus important pour moi est qu’il y ait un projet ambitieux », a ajouté l’Argentin, qui rêve de gagner une cinquième Ligue des champions avec le Barça (après 2006, 2009, 2011 et 2015).

Actuellement en convalescence après une blessure à un mollet, Messi a expliqué être toujours en phase de reprise. Il sera à nouveau forfait samedi contre Valence en Championnat d’Espagne, mais espère revenir la semaine prochaine, a-t-il dit. « Nous verrons si je reviens contre le Borussia (Dortmund mardi en C1), ou contre Grenade (samedi 21 septembre en Liga) », a-t-il indiqué.