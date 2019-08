Piatti et Piette absents contre le FC Dallas

(Montréal) L’accession de l’Impact à la finale du championnat canadien pourrait lui avoir coûté cher. L’entraîneur-chef du onze montréalais, Rémi Garde, a confirmé que l’attaquant Ignacio Piatti et le milieu de terrain Samuel Piette ne seront pas de la partie samedi soir au stade Saputo contre le FC Dallas.

La Presse canadienne

Dans le cas de Piatti, Garde a indiqué qu’il pourrait être à l’écart du jeu pour une période de trois semaines environ en raison d’une blessure aux adducteurs.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Piette

Quant à Piette, qui est aussi blessé aux adducteurs, l’entraîneur-chef l’a écarté du match contre la formation texane, au minimum.

Garde pourrait cependant compter sur les services du nouveau venu Borjan Krkic et du Québécois d’origine ivoirienne Ballou Tabla.

Au début du mois, l’Impact a conclu une entente d’une saison et demie avec Krkic, assortie d’options pour les saisons 2021 et 2022, avant d’annoncer avoir fait l’acquisition de Tabla en prêt du FC Barcelone pour une période de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison 2019.

La dernière victoire des Montréalais en MLS remonte au 27 juillet, contre l’Union de Philadelphie.