Samuel Piette ratera trois semaines d'action

Invité à préciser si Piatti pouvait participer au match retour du Championnat canadien contre le York9 FC, mercredi prochain au stade Saputo, Garde a montré son sens de l'humour... et ses connaissances de la géographie montréalaise !

« Chaque chose en son temps, il y a beaucoup d'eau qui va couler dans le Saint-Laurent et sous le pont Jacques-Cartier avant que je puisse répondre s'il va jouer mercredi, mais je le souhaite de tout coeur », a-t-il lancé en souriant.

Quoi qu'il en soit, et malgré le fait qu'ils viennent de subir trois défaites d'affilée, Garde et ses joueurs semblaient reconnaître qu'il était important d'opérer un changement d'attitude à l'intérieur de l'équipe.

« Je pense qu'on devrait venir avec cet état d'esprit chaque jour, chaque jour qu'on est amené à être sur le terrain parce que pour moi, c'est une bénédiction, a déclaré le défenseur Bacary Sagna. On devrait en profiter, on devrait tout simplement travailler dans la joie. »

« On se rend compte qu'on a la chance d'être des footballeurs, on a la chance d'être professionnels, on a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime. Tant qu'on a la chance de le faire, il faut profiter pleinement, mais il faut continuer à travailler durement, parce qu'on en a besoin aussi. On a besoin de se rassurer en ce moment, parce qu'au niveau de la confiance, ce n'était pas au'top'. Il s'est passé des choses durant ces dernières semaines, on en est conscient, on en prend la responsabilité, et on prépare le prochain match », a aussi nuancé Sagna.