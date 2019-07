 Premier entraînement avec le FC Barcelone pour Antoine Griezmann 

Les «Blaugranas» ont indiqué que «tous les joueurs aptes se sont entraînés lors de la session matinale, y compris les recrues Frenkie De Jong, Neto et Griezmann».

Le Français semble avoir réussi son intégration, puisqu'il est apparu en train de plaisanter avec son compatriote Ousmane Dembélé et le gardien de but allemand Marc André Ter Stegen, qui ont reçu des soins pour se remettre respectivement d'une blessure au «biceps fémoral de la cuisse droite» et d'une «gêne ressentie au genou droit».

L'attaquant champion du monde avec la France il y a un an jour pour jour ce lundi a été présenté au public catalan dimanche. Griezmann s'est engagé pour cinq saisons avec le Barça, qui a déboursé 120 millions d'euros pour lever sa clause libératoire.

«Après le double entraînement de lundi, une autre session sera organisée mardi pour reprendre le rythme et poursuivre la remise en forme. Elle combinera travail physique et exercices avec ballon, comme il est d'usage lors des premiers jours de la reprise», a ajouté le club catalan.

Les joueurs sud-américains qui étaient appelés en sélection pour participer à la Copa America (qui s'est achevée le 7 juillet) n'ont pas encore réintégré le groupe, comme l'Argentin Leo Messi, l'Uruguayen Luis Suarez, les Brésiliens Philippe Coutinho et Arthur, et le Chilien Arturo Vidal.

Les Barcelonais s'envoleront pour le Japon samedi pour y disputer deux matchs amicaux contre Chelsea le 23 juillet et contre le Vissel Kobe d'Andres Iniesta le 27 juillet.