Match des étoiles: huit joueurs de l'Impact en lice

La liste des joueurs nominés a été rendue publique jeudi après-midi.

Outre Piatti, qui compte trois buts en seulement quatre matchs avec la formation montréalaise en 2019, la liste inclut le gardien Evan Bush, les défenseurs Bacary Sagna, Zakaria Diallo et Daniel Lovitz, les milieux de terrain Samuel Piette et Saphir Taïder et l'attaquant Maximiliano Urruti.

Le vote des supporters permettant de composer le «Onze Populaire» en vue du match des étoiles est en cours sur MLSSoccer.com, sur l'application MLS et via le Défi EA Sports.

Les supporters peuvent voter jusqu'au 13 juin à 23 h 59, heure du Pacifique.