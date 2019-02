 L'Impact termine son camp avec une victoire de 3-0 contre le DC United 

Ignacio Piatti, Maxi Urruti et Mathieu Choinière ont marqué les buts de l'Impact.

« On n'a pas concédé de but et je pense qu'on a eu plus d'occasions que le D. C. United, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. Les joueurs adhèrent au système, mais c'est eux qui font vivre tout ça sur le terrain. Tout le monde a très bien travaillé. Le groupe vit bien et est solidaire. Nous avons élevé le niveau moyen du groupe et c'est important. »

Le D. C. United croyait avoir obtenu un penalty à la 70e minute de jeu, mais les reprises ont démontré qu'il y avait hors-jeu sur la séquence et le penalty a été annulé.

Piatti a ouvert la marque à la huitième minute de jeu, complétant un jeu de passes avec Saphir Taïder et Urruti.

Urruti a profité d'une mise en scène de Choinière pour creuser l'écart à la 79e minute de jeu, tandis que Choinière a complété la marque pendant les arrêts de jeu.

Choinière, sur l'aile gauche, a effacé son défenseur d'un dribble et a trouvé Urruti fin seul dans la surface. L'Argentin a enroulé sa frappe à l'intérieur du deuxième poteau.

Puis, à la 90e minute, Anthony Jackson-Hamel a gagné son duel aérien sur un dégagement de Bush. Choinière a profité du ballon rebondissant pour armer une volée spectaculaire qui est entrée dans le coin supérieur gauche du but.

« Depuis la première journée du camp, nous avons travaillé fort et nous en récoltons les fruits maintenant, a dit Choinière. Je pense qu'on est prêts pour le début de la saison, nous avons bien travaillé et l'humeur dans le groupe est excellente. Tout le monde adhère à la philosophie que l'entraîneur met de l'avant. Ça paraît sur le terrain. »

L'Impact disputera son premier match régulier le 2 mars, quand il rendra visite aux Earthquakes de San Jose.

« On a appliqué les principes de l'entraîneur à la lettre. Nous avons été très disciplinés, c'est ce sur quoi nous avons travaillé lors de ce camp d'entraînement, a dit le milieu de terrain Samuel Piette. Mais ce n'est qu'un match préparatoire, et ce qui compte, c'est la saison. On doit continuer d'appliquer ce qu'on a bien fait durant le camp d'entraînement. »

Le premier match à domicile du Bleu-blanc-noir aura lieu le 13 avril face au Crew de Columbus, au Stade Saputo.