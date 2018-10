 Écrasement à Leicester: «Une tragédie pour le club» 

« Je pense très fort aux victimes et à leurs familles et je voulais rassurer tous les gens qui s'inquiètent me concernant. Je suis épouvantablement triste mais je vais bien », a ajouté Puel.

Samedi soir, après le match nul à domicile de Leicester contre West Ham en championnat d'Angleterre (1-1), un hélicoptère s'est écrasé non loin du King Power Stadium.

Selon la chaîne de télévision Sky Sports, qui a diffusé des images de l'hélicoptère en flammes, il s'agit d'un appareil appartenant au président du club. La présence de Vichai Srivaddhanaprabha à bord de l'appareil n'a pas été confirmée.