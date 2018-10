 Les rescapés de la grotte en Thaïlande s'entraînent avec Ibrahimovic 

Les joueurs de l'équipe thaïlandaise de soccer des « Sangliers sauvages », longtemps restés bloqués dans une grotte en juin dernier, se sont entraînés vendredi avec le Galaxy de Los Angeles et sa vedette, Zlatan Ibrahimovic.

Les jeunes rescapés âgés de 11 à 16 ans ont visité le StubHub Center, le stade du Galaxy, et ont ensuite rencontré les joueurs de l'équipe, dont Ibrahimovic, sur leur terrain d'entraînement.

Ils ont notamment participé à une séance de tirs au but.

Cette rencontre a été organisée par la célèbre présentatrice de télévision Ellen DeGeneres.

Les « Sangliers sauvages » avaient assisté début octobre à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires où ils ont également affronté une équipe junior de River Plate, l'un des plus grands clubs argentins.

Les jeunes joueurs et leur entraîneur étaient restés bloqués, à partir du 23 juin et pour certains jusqu'au 10 juillet, dans la grotte de Tham Luang, une des plus grandes de Thaïlande, avant d'être évacués sous les objectifs des médias du monde entier.