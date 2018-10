L'Impact rêve d'un scénario un peu fou

Pascal Milano

La Presse La Presse Suivre @PascalMilano Les chances montréalaises de participer aux séries ont fondu avec la victoire de D.C. United contre le Toronto FC (1 à 0), mercredi. Pour retrouver la sixième place, l'Impact est maintenant réduit à espérer des scénarios désespérés.

L'un d'eux, par exemple, nécessite un zéro pointé de D.C. United et une récolte montréalaise de quatre points lors des deux derniers matchs de la saison. Un autre inclut un carton plein de l'Impact et deux défaites du Crew de Columbus, qui dispose d'un coussin de cinq points. «Le résultat de mercredi n'est pas celui que l'on espérait et nous avons maintenant un travail très clair. Il faut gagner les deux derniers matchs. On va continuer à travailler fort tant que c'est possible», a répliqué Jukka Raitala.

Agrandir D.C. United est littéralement porté par Wayne Rooney (10 buts et 7 passes en 18 matchs). Photo Geoff Burke, USA TODAY Sports

«Ça nous complique la tâche» On ne sera pas surpris d'apprendre que plusieurs joueurs montréalais ont passé leur mercredi soir à suivre la performance de D.C. United contre le TFC. Encore une fois, le rival de l'Impact s'en est sorti grâce à Wayne Rooney, auteur d'un magnifique coup franc plein axe. «C'est dommage de voir D.C. continuer à enchaîner les victoires comme ça, a pesté Samuel Piette. Ça nous complique la tâche, qui était déjà compliquée. J'étais un peu frustré après le match et un peu découragé, surtout, parce que ça fait trois ou quatre victoires de suite [quatre]. Chaque fois, on se dit qu'ils vont perdre des points.» Eh non, D.C. United trouve toujours une manière de se sauver, que ce soit en fin de match ou grâce à un coup de pied arrêté décisif. «C'est une équipe qui profite d'un certain momentum et quand tu te mets à gagner plusieurs matchs de suite, la chance se place parfois de ton côté, a estimé Raitala. Mais mercredi, j'ai trouvé que D.C. a bien joué, c'était une bien meilleure équipe que Toronto.» Les regrets Pendant la pause internationale, l'Impact a donc été victime du pire scénario possible avec les trois victoires de D.C. United. Au classement, le Bleu-blanc-noir accuse maintenant quatre points de retard. C'est là où la défaite de 5 à 0, le 29 septembre dernier, revient en tête. «On s'est mis dans cette position à cause de notre début de saison. Ce n'est pas la défaite à D.C. qui a fait le plus mal, a rectifié Piette à juste titre. En début d'année, on n'avait pas nécessairement une bonne identité de jeu, on était encore en phase de se connaître. C'est la même chose pour les joueurs envers les entraîneurs.»

Agrandir Quincy Amarikwa Photo Eric Bolte, archives USA TODAY Sports

L'apport d'un attaquant Piette a beau aborder l'apport de Quincy Amarikwa, il reste que l'Impact, dans le mercato d'été, n'a pas su dénicher le numéro 9 pouvant faire la différence. Tout le contraire de D.C. United, qui est littéralement porté par Rooney (10 buts et 7 passes en 18 matchs). «C'est sûr que ça aurait fait du bien d'avoir un attaquant qui participe offensivement et qui met des buts, a reconnu le milieu québécois en abordant le cas Jimmy Briand. Wayne fait le travail parfaitement. On disait qu'il était fini, mais c'est un joueur qui se donne et qui veut avoir du succès.» «Il a toujours été très assidu au travail et, en venant ici, il a gardé le même état d'esprit, a ajouté Bacary Sagna. Il ne s'est pas mis en préretraite. Au contraire, il sait qu'il a des choses à prouver et il donne le maximum de lui-même.»

Agrandir Samuel Piette Photo Eric Bolte, archives USA TODAY Sports