Ignacio Piatti encore incertain face au Crew

Logiquement, sa présence - ou pas - lors de la venue du Crew de Columbus, demain après-midi, est l'une des grandes interrogations. «Il ne s'est pas entraîné cette semaine, mais ça va mieux, a assuré Rémi Garde. On va se donner jusqu'au dernier moment pour espérer sa participation. Il y a une incertitude, mais il est, comme toujours, très motivé pour jouer. Donc, il y a de l'espoir.»

Piatti n'a raté que deux matchs cette saison. Sur les terrains du Revolution de la Nouvelle-Angleterre et du FC Dallas, le onze montréalais n'avait pas marqué le moindre but en son absence. Dans le premier cas, Garde avait utilisé une formation à deux attaquants tandis que, dans le second, Jeisson Vargas l'avait remplacé poste pour poste.

Ce schéma tactique en 4-3-3 est maintenant bien établi et ne changera pas si Piatti, auteur de 13 buts et 13 passes décisives, devait rater ce match. Par contre, bien des joueurs devront élever leur niveau pour combler cette possible perte. On pense à Alejandro Silva, Quincy Amarikwa - plus vigoureux que décisif -, Saphir Taïder et peut-être Jeisson Vargas, dont le rôle s'est grandement réduit au fil des mois.

Tout ce beau monde devra être plus adroit que lors des deux derniers matchs conclus avec 8 tirs cadrés sur 40 tentatives. «C'est certain que notre but est d'être plus efficaces, a souligné Silva. J'aurais pu marquer quelques buts sur plusieurs bonnes occasions et c'est la même chose pour Saphir et Bacary [Sagna].»

Pour ce 30e match de sa saison, l'Impact reçoit le Crew, face auquel il s'est incliné 3 à 2 au tout début de la saison. L'équipe de l'Ohio occupe le quatrième rang de l'Association de l'Est, mais peut encore aboutir à la troisième ou à la cinquième place.

«C'est une équipe douée et équilibrée, a jugé Garde. Ils ont le ballon en milieu de terrain parce que les latéraux participent beaucoup et que [Federico] Higuain et [Justin] Meram sont capables de revenir entre les lignes. Cette équipe n'est pas là par hasard. Mais c'est surtout à nous à retrouver notre meilleur niveau.»

Par ailleurs, Taïder a de nouveau été convoqué par la sélection algérienne en vue d'un double affrontement face au Bénin. Le numéro 8 a inscrit 5 buts en 43 matchs avec les fennecs.