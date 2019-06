Surpayer Matt Duchene?

Les Sénateurs lui auraient offert 64 millions pour huit ans en janvier, selon Nick Kypreos, de Sportsnet. Depuis, Kevin Hayes a obtenu un salaire annuel de sept millions à Philadelphie, même s'il a obtenu seulement une fois 50 points ou plus en carrière. Jeff Skinner, lui, vient d'obtenir neuf millions par année à Buffalo. Il a marqué 40 buts cet hiver, mais il s'agissait pour lui d'une deuxième saison de plus de 30 buts au cours des cinq dernières années.

Par contre, on le dit attaché à cette ville et il n'a pas rencontré les Predators par hasard. Ceux-ci viennent aussi de larguer neuf millions en salaire avec l'échange de P.K. Subban, signe qu'ils pourraient préparer un coup d'éclat sur le marché des joueurs autonomes.

Duchene a un lien sentimental avec le Canadien. Son grand-père et son père chérissaient le Tricolore et le garçon a grandi avec le même sentiment.

Il a visité Montréal et Nashville cette semaine et a refusé de nombreuses autres invitations.

On songe d'abord à Max Domi, 72 points l'an dernier. Domi deviendra joueur autonome avec compensation l'an prochain. Son statut diffère de celui de Duchene, mais les joueurs autonomes avec compensation détiennent désormais un meilleur pouvoir de négociation (voyez Mitch Marner à Toronto) et Domi ne se contentera pas d'un contrat à rabais pour permettre au CH de mieux payer Duchene.

Domi touchera 3,1 millions cette saison. Brendan Gallagher, lui, doit renégocier son contrat dans deux ans. Il gagne 3,75 millions par année. En embauchant Duchene pour sept ans, on se retrouve dans une situation difficile assez rapidement. C'est sans compter l'émergence des jeunes Jesperi Kotkaniemi, Ryan Poehling et compagnie.

Soyons réalistes. Seulement cinq équipes de la LNH comptent deux salariés de neuf millions par année ou plus: Buffalo (Jack Eichel et Jeff Skinner), Toronto (Auston Matthews et John Tavares), Chicago (Jonathan Toews et Patrick Kane), Dallas (Jamie Benn et Tyler Seguin) et Los Angeles (Drew Doughty et Anze Kopitar). Aucun n'en compte trois.

Le Canadien en aurait désormais deux lui aussi, Carey Price et Duchene. Doit-on placer celui-ci dans la catégorie des joueurs mentionnés ci-haut (à l'exception peut-être de Skinner)? Duchene demeure un centre numéro un, mais est-il un centre numéro un dominant? Il a terminé au 38e rang au chapitre de la moyenne de points par match l'an dernier, après tout.

L'arrivée de Duchene ne règlerait pas en outre le vide du côté gauche en défense. Victor Mete, Brett Kulak et Mike Reilly sont toujours les trois candidats sous contrat garanti de la LNH de ce côté, en plus de Karl Alzner.

Il n'est pas question ici de cracher sur l'arrivée potentielle de Duchene. Il rendrait l'équipe plus compétitive, et surtout plus excitante. Mais son embauche a des implications plus complexes qu'on ne le croit.

