Jarmo Kekalainen et les Blues de St. Louis

Avant son règne à Columbus, Kekalainen a contribué à bâtir les Blues de St. Louis, dont une victoire ce soir leur permettrait d'atteindre leur première finale de la Coupe Stanley depuis 1970.

Après plusieurs années au sein des recruteurs des Sénateurs d'Ottawa aux côtés, entre autres, de Trevor Timmins et André Savard, entre 1999 et 2002, Kekalainen est passé aux Blues en 2003 à titre de directeur du recrutement amateur.

Plusieurs joueurs importants des Blues dans les séries actuelles ont été repêchés sous son règne entre 2003 et 2010.

Il a obtenu des résultats mitigés à son premier repêchage, en 2003. Son premier choix, en fin de première ronde, Shawn Belle, n'a jamais percé. Des joueurs comme Patrice Bergeron, Loui Eriksson et Shea Weber étaient pourtant encore disponibles. Par contre, deux de ses choix, David Backes en fin de deuxième ronde, et Lee Stempniak, ont disputé plus de 900 matchs dans la LNH.

Backes a joué dix ans à St. Louis avant de se joindre aux Bruins de Boston à titre de joueur autonome en 2016. Il pourrait affronter les Blues en finale.

Il ne reste rien non plus du repêchage de 2004 puisque Carl Soderberg a été échangé trop tôt pour un gardien marginal et le défenseur Roman Polak a changé quelques fois d'équipe après plusieurs années de service à St. Louis.

On a aussi échangé ses trois meilleurs choix de 2005: Ben Bishop pour un choix de deuxième ronde, le colosse Ryan Reaves pour un choix de première ronde et T.J. Oshie pour le robuste Troy Brouwer.

Kekalainen m'avait déjà confié il y a quelques années en entrevue tirer sa plus grande fierté en carrière du choix de Oshie: «C'était un joueur issu d'une école secondaire, il était maigre, peu de gens croyaient qu'il était un candidat pour la première ronde.» Oshie a depuis remporté la Coupe Stanley à Washington et y a réussi trois saisons de plus de 25 buts.