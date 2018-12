Un Championnat mondial junior à suivre pour les fans du CH

Nick Suzuki, obtenu dans l'échange de Max Pacioretty, sera l'un des centres offensifs du Canada. Josh Brook, un choix de deuxième ronde en 2017, pourrait faire la paire avec le premier choix des Oilers d'Edmonton, Evan Bouchard. Brook, un droitier, jouerait à gauche lors du tournoi au sein de ce premier ou deuxième duo de défenseurs.

Chez les Américains, le premier choix du Canadien Ryan Poehling est de retour au centre de l'un des principaux trios. Le gardien Cayden Primeau, choix lointain de septième ronde en 2017, se bat pour l'un des deux postes disponibles.

Trois choix de deuxième ronde de l'équipe en 2018 devraient en principe mériter un poste et jouer un rôle important avec leurs équipes respectives: Jacob Olofsson, un centre, en Suède, Jesse Ylonen, ailier droit, en Finlande, et le robuste défenseur Alexander Romanov avec la Russie.

Si Jesperi Kotkaniemi n'affichait pas une telle assurance avec le Canadien, l'organisation compterait un huitième joueur à ce Championnat. Un neuvième s'ajouterait si l'ailier droit finlandais Joni Ikonen n'était pas blessé.

Dans les quinze dernières années, le Canadien n'a jamais envoyé plus de six joueurs à ce Championnat mondial junior. C'était en 2012. Il y avait Brendan Gallagher et Nathan Beaulieu avec le Canadien, Alex Galchenyuk avec les États-Unis et Sebastian Collberg avec la Suède, Sven Andrighetto (Suisse) et Daniel Pribyl (République tchèque).

Il y a en a déjà eu cinq à trois reprises, la dernière fois en 2009 avec Danny Kristo et Ryan McDonagh (États-Unis), P. K. Subban (Canada), Jonas Nattinen (Finlande) et Nichlas Torp (Suède).

C'était plutôt mince ces trois dernières années. Il y a eu Victor Mete (Canada), Ryan Poehling (USA) et Joni Ikonen (Finlande) l'an dernier, Noah Juulsen (Canada) et Mikhail Sergachev (Russie) en 2017 et aucun représentant en 2016.

Briller au Championnat mondial junior n'est évidemment pas un gage de succès. Le premier choix de l'équipe en 2004, Kyle Chipchura, était le capitaine de l'équipe canadienne en 2006. Sa carrière n'a jamais levé et il est devenu un joueur de quatrième trio dans la Ligue nationale.

Des joueurs comme Juraj Mikus, Pavel Valentenko, Danny Kristo, Maxim Trunev et Zachary Fucale sont autant d'espoirs du CH invités à participer à ce prestigieux tournoi sur la scène junior internationale sans pour autant avoir disputé le moindre match dans la Ligue nationale.

Mais les Ryan McDonagh, Max Pacioretty, P. K. Subban, Carey Price, Guillaume Latendresse, Brendan Gallagher et Artturi Lehkonen se sont aussi mis en valeur sur cette scène avant d'atteindre la Ligue nationale de hockey.

Au volume pour le tournoi qui vient, le Canadien risque d'en développer plusieurs au sein de ce groupe, d'autant plus que la plupart joueront un rôle important au sein d'équipes puissantes.

Dans une entrevue qu'il m'avait accordée en novembre, Trevor Timmins avait identifié à ma demande ses espoirs les plus sous-estimés à surveiller. Il avait évoqué Romanov, Ylonen et Primeau.

- - -

À LIRE

