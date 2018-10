Crosby a tranché: McDavid est clairement le meilleur!

Auston Matthews connaît un départ spectaculaire avec les Maple Leafs, il a déjà 16 points en sept matchs, mais il n'est pas encore dans la classe du capitaine des Oilers.

«McDavid s'est distancé des autres en raison de sa constance, de ses accomplissements et de ses trophées, a déclaré Crosby au site NHL.com. C'est un choix facile en raison de ces facteurs.»

En seulement trois saisons, McDavid a remporté deux trophées Art-Ross remis au compteur par excellence, un trophée Hart décerné au joueur le plus utile et le trophée Ted-Lindsay, octroyé au meilleur joueur de la Ligue selon ses pairs.

McDavid vient de connaître deux saisons consécutives de plus de 100 points et il se serait rapproché de cette marque s'il n'avait pas été blessé à son année recrue.

Avec neuf points en quatre matchs, McDavid est encore en train de sauver le derrière de ses patrons. Le DG des Oilers, Peter Chiarelli, peut se compter chanceux d'avoir remporté la loterie du repêchage de 2015 quelques mois après son entrée en poste.

Mardi soir, les chroniqueurs d'Edmonton ont commencé à réclamer sa tête, et celle de l'entraineur Todd McLellan, sur Twitter alors que les Oilers tiraient de l'arrière 4-1 contre les Jets de Winnipeg.

Edmonton avait remporté un seul de ses trois premiers matchs et risquait d'en perdre un quatrième. McDavid, qui avait marqué le seul but de son club en première, a orchestré une spectaculaire remontée des Oilers en ajoutant trois points en troisième période, un but et deux aides, dont une passe sur le but égalisateur de Jesse Puljujarvi. Darnell Nurse a marqué le but gagnant en prolongation.

McDavid a ainsi fracassé un record en participant aux neuf premiers buts de son équipe pour ouvrir une saison. Adam Oates détenait ce record. Il avait participé aux sept premiers buts des Red Wings de Detroit en 1986.

Le jeune homme de 21 ans a donc participé à 90% des buts de son équipe depuis le début de l'année. Avec ses 108 points l'an dernier, il a participé à 47% des buts de son club. Il a obtenu 38 points de plus que le second marqueur, Leon Draisaitl, et 68 points de plus que le troisième, Ryan Nugent-Hopkins.

Les gaffes de Chiarelli ne se comptent plus. Il a gaspillé des choix de première et deuxième rondes pour un défenseur de la Ligue américaine, Griffin Reinhart. Obtenu pour Taylor Hall, le défenseur Adam Larsson joue au sein de la première paire, mais Hall, contre toute attente, vient de gagner le trophée Hart avec les Devils du New Jersey en vertu d'une saison de 93 points en 76 matchs.

Jordan Eberle a amassé 59 points l'an dernier à Long Island, le jeune Ryan Strome, qui s'accroche à un troisième trio, seulement 34 points.

Andrej Sekera, Milan Lucic et Kris Russell sont autant de vétérans surpayés improductifs.

Le pauvre Connor McDavid mériterait d'être mieux entouré. Le serait-il davantage à Buffalo si les Sabres avaient remporté la loterie cette année-là? Ou encore en Arizona?