Les Blues, un club défensif? À eux de le prouver

Avec l'arrivée de renfort au centre, entre autres Ryan O'Reilly et Tyler Bozak, les Blues de St. Louis devaient constituer une puissance de la LNH cet hiver.

Or, les adversaires du Canadien ce soir au Centre Bell ont une petite victoire en cinq matchs à leur fiche et occupent le dernier rang de la division centrale.

Les Blues ont accordé en moyenne quatre buts par match depuis le début de la saison. Seuls les pauvres Red Wings de Detroit, les Blackhawks de Chicago et les Flyers de Philadelphie ont fait pire.

Le premier réflexe pour un interlocuteur externe au quotidien des Blues serait de blâmer le gardien Jake Allen. Il a en effet été beaucoup question cet été de trouver un nouveau numéro un pour les Blues, après une autre décevante saison d'Allen.

Le DG Doug Armstrong a plutôt accordé un vote de confiance à son gardien de 28 ans et n'a pas jugé nécessaire de retenir les services de Carter Hutton, désormais le numéro un à Buffalo. Celui-ci a pourtant sauvé les Blues de la catastrophe lorsque Allen en arrachait l'an dernier.

En quatre matchs jusqu'ici, Allen montre une ronflante moyenne de 4,13 et un taux d'arrêts de ,878. Pourtant, il ne constitue pas le principal responsable des insuccès de l'équipe selon les principaux acteurs de l'organisation.

L'entraîneur-chef Mike Yeo se réjouissait hier du fait que l'équipe avait accordé seulement dix chances de marquer à son dernier match, dimanche, dans une défaite de 3-2 aux mains des Ducks d'Anaheim.

Les Blues accordent en effet des chances de marquer de qualité à l'adversaire en quantité industrielle.

«Nous avons toujours été un bon club défensif et nous le resterons, a-t-il confié aux journalistes. Notre dernier match a été meilleur à ce chapitre. Nous nous rapprochons de nos objectifs en ce sens.»

Il restait un peu plus de cinq minutes à faire dans le match dimanche avec une égalité de 2-2 lorsque le capitaine Alex Pietrangelo a bêtement perdu la rondelle derrière son filet en infériorité numérique.

Ryan Kesler a récupéré pour remettre à Andrew Cogliano laissé seul devant le filet puisque Jay Bouwmeester s'était compromis pour réparer l'erreur de Pietrangelo. Anaheim a marqué le but gagnant devant un Allen impuissant.

Pietrangelo n'a toujours pas de point cette saison et une fiche de -5, la pire du club sur un pied d'égalité avec Vladimir Tarasenko et Patrick Maroon. Jay Bouwmeester, 35 ans, n'est plus que l'ombre de lui-même.

Mais il y aurait beaucoup plus que les erreurs de concentration ou d'exécution.

L'ancien chroniqueur du St. Louis Post Dispatch désormais à l'emploi du site The Athletic, Jeremy Rutherford, a demandé cette semaine à un ancien défenseur de la LNH d'analyser à l'aide de la vidéo certaines séquences du jeu des Blues dans leur territoire.

Celui-ci reproche aux Blues d'adopter un système de jeu qui se rapproche de la couverture homme à homme, un concept laissé à l'abandon par une vaste majorité d'équipes de la Ligue nationale.

«Quand les règlements ont changé en 2004-2005, personne n'est revenu à ce type de couverture défensive parce que l'accrochage était désormais interdit, a souligné cet ancien défenseur sous le couvert de l'anonymat. Les Blues ont des défenseurs qui pourchassent l'adversaire jusqu'à leur ligne bleue et des attaquants qui suivent leurs joueurs jusqu'à derrière le but. Le jeu est devenu trop rapide pour jouer une couverture d'homme à homme. Et ça provoque beaucoup de confusion.»

Certains observateurs comparent le match de ce soir à celui de la semaine dernière contre les Kings de Los Angeles. Les Blues et les Kings ont deux points en commun: ils sont parmi les plus costauds de la Ligue et ont toujours compté sur une défense fiable. Mais avant d'affronter le CH, Los Angeles avait accordé en moyenne deux buts par match à ses adversaires en temps règlementaire.

Voyons si le match de ce soir permettra aux Blues de relancer leur saison.