(Montréal) Maintenant que le Canada est assuré d’être représenté à l’arc recourbé aux Jeux olympiques de Paris, la pression se veut moins forte sur les épaules de Virginie Chénier, en bonne posture pour faire partie de la délégation de l’unifolié cet été.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

La Lavalloise a décroché une médaille d’argent aux qualifications continentales qui ont eu lieu à Medellín, en Colombie. Les deux meilleurs pays obtenaient une place aux Jeux olympiques à la fin de cette compétition. L’objectif de l’équipe canadienne a été atteint aussitôt que Chénier a vaincu la Cubaine Larissa Pagan en quarts de finale.

Le Canada et le Porto Rico étaient alors les deux seuls pays représentés dans le carré d’as et ils étaient donc assurés d’un billet pour Paris.

Victorieuse au compte de 6-2 face à la Portoricaine Alondra Rivera en demi-finale, Chénier s’est inclinée 6-4 devant sa compatriote Kristine Esebua en grande finale.

« Ç’a été une belle expérience, ça n’arrive pas souvent de voir deux Canadiennes en finale comme ça. On en profite chaque fois que ça se présente, a avoué Virginie Chénier à Sportcom. La première place était très près, ça s’est joué sur la dernière flèche, mais la deuxième me rapporte quand même beaucoup de points aussi (au processus de qualification). »

Rien n’est confirmé à savoir quelle athlète héritera de la place olympique qui s’est concrétisée en Colombie. La Québécoise ne veut rien tenir pour acquis non plus. Il demeure que si le processus de qualification olympique prenait fin aujourd’hui, c’est elle qui porterait les couleurs de l’unifolié dans la Ville Lumière.

Originaire de la Géorgie, Kristine Esebua a participé à quatre Jeux olympiques au cours de sa carrière. Elle a immigré au Canada en 2019 et n’a pas la citoyenneté canadienne, ce qui fait en sorte qu’elle n’est pas éligible pour les Jeux de Paris. De son côté, l’Ontarienne Stephanie Barrett, qui a pris part aux Jeux olympiques de Tokyo, accuse un retard considérable sur Chénier au classement national, où les athlètes amassent des points depuis les mondiaux de 2023.

Les Championnats panaméricains ont suivi les qualifications continentales en Colombie. Virginie Chénier y a décroché une médaille de bronze et y a cumulé d’importants points au processus de qualification olympique. Barrett s’est quant à elle classée 15e.

« On avait aussi la chance d’aller chercher une place en équipe, mais on n’a pas réussi », a précisé Chénier, qui n’avait encore jamais tiré pour une médaille individuelle à des Championnats panaméricains.

Le trio qu’elle a formé avec Esebua et Barrett a pris le quatrième rang de l’épreuve par équipe. Les Américaines ont remporté l’or et ont confirmé leur présence à Paris. Chénier a quand même reçu une deuxième médaille de bronze à Medellín, cette fois à l’épreuve mixte en compagnie d’Eric Peters.

« À l’épreuve individuelle, on voulait toutes finir le plus haut possible. Le Canada est qualifié et ça enlève un poids, mais je veux continuer d’aller chercher le plus de points possible pour augmenter mon avance. Je continue l’entraînement en ce sens. »

Les archers canadiens devraient prendre part à la Coupe du monde de Yecheon, en Corée du Sud, à la fin du mois de mai. Un tournoi de la dernière chance sera ensuite disputé en Turquie en juin pour tenter de qualifier le pays à l’épreuve par équipe.