(Vrhnika) Elle a commencé par « grimper aux portes, armoires et arbres », elle est désormais au sommet de l’escalade : la Slovène Janja Garnbret, huit fois championne du monde et couronnée à Tokyo, n’est pas rassasiée et vise l’or aux JO de Paris.

Bojan KAVCIC Agence France-Presse

« Quand vous avez goûté à la victoire olympique, vous aspirez à une nouvelle médaille », sourit-elle lors d’un entretien accordé à l’AFP, entre deux sessions d’entraînement au Japon et en Chine.

Dans un club discret de la commune de Vrhnika, à 20 km au sud de la capitale Ljubljana, la longiligne athlète de 25 ans, aux longs cheveux clairs, saute de prise en prise avec une magistrale aisance.

PHOTO JURE MAKOVEC, AGENCE FRANCE-PRESSE Janja Garnbret

« Je grimpe de manière instinctive », décrit-elle. « Quand j’ai débuté, j’ai éprouvé un mélange de légèreté et de force et c’est ce sentiment qui continue à m’animer ».

Talent hors norme

C’est à l’âge de sept ans qu’elle a découvert la discipline, un peu par hasard.

Elle ne tenait pas en place, se souvient son père, « alors le dimanche je lui trouvais des activités à l’extérieur pour laisser souffler sa mère ».

PHOTO JURE MAKOVEC, AGENCE FRANCE-PRESSE Darja Garnbret et Vili Garnbret

Un jour, elle se retrouve face à un mur d’escalade « haut de cinq à six mètres ». « Elle est montée tout en haut, comme ça ! », relate Vili Garnbret, encore tout fier.

La jeune Janja laisse vite tomber la danse pour se consacrer à sa passion. « Personnellement, je n’étais pas enthousiasmée par sa décision », se remémore sa mère Darja, qui « ne connaissait rien » à ce sport, mais ne regrette rien au vu du chemin accompli par sa fille.

« Dans l’escalade, j’ai trouvé l’étincelle, le feu », témoigne la championne. « En compétition, je n’entends pas la foule, les voix autour de moi. Je vide mon cerveau, je suis dans ma bulle ».

Rok Malek, un de ses premiers entraîneurs, évoque « un talent exceptionnel ». « En trois à quatre mois, elle a réussi à surclasser des élèves qui s’entraînaient depuis deux ans ou plus ».

PHOTO JURE MAKOVEC, AGENCE FRANCE-PRESSE Janja Garnbret et Roman Krajnik

« Elle est définitivement faite pour ce sport », renchérit son coach actuel, Roman Krajnik, racontant qu’il avait été épaté la première fois qu’il l’a vu évoluer au début de sa carrière.

Et ce qui fait sa force aujourd’hui, c’est son envie intacte « comme si elle avait encore tout à gagner », dit-il, la jugeant d’ores et déjà « prête » pour les Jeux.

« Transmettre »

Sur le site du Bourget, Janja Garnbret se mesurera du 5 au 10 août aux épreuves combinées bloc-difficulté, consistant à escalader des structures sans corde puis un mur de 15 mètres, sans connaître la voie à l’avance.

Pour l’heure, elle s’entraîne durement, enchaînant trois jours d’affilée avant de souffler un jour, et ainsi de suite sans jamais rechigner.

Une persévérance qui l’a aidée à mieux surmonter une grave blessure à l’orteil l’an dernier.

« C’était une période très difficile, j’avais plein de pensées négatives, plein de doutes », confie-t-elle. Mais au final, « j’en ai tiré du positif, car j’ai pu renforcer mon autre jambe et j’ai appris la patience ».

PHOTO JURE MAKOVEC, AGENCE FRANCE-PRESSE Janja Garnbret

Sur son temps libre, Janja Garnbret aime escalader des sites naturels « pour s’échapper de la routine ».

Elle se rend aussi dans les écoles pour partager son amour de la discipline, au point de susciter des vocations dans tout le pays. Vedette en Slovénie, un livre illustré retraçant son parcours doit bientôt sortir.

Une notoriété dont elle profite pour alerter sur les troubles alimentaires, un problème « fréquent » dans son milieu, mais « peu évoqué ouvertement », ou encore sur les défis climatiques.

« Je ne veux pas qu’on ne retienne de moi que le nombre de mes médailles », insiste la première championne olympique d’escalade de l’histoire, soucieuse de « transmettre son savoir aux jeunes générations ».

Et même si le palmarès n’est pas tout ce qui compte, dans la maison familiale une vitrine emplie de médailles attend la prochaine. Qu’importe la couleur, souffle sa mère.