Plus les compétitions avancent, plus j’ai confiance et plus je suis sereine. Peu importe ce qui va se passer dans l’eau, je sais que ça va bien aller. Ça fait bizarre, mais j’ai 24 ans et je baisse mes temps comme si j’en avais 16 ! À vue d’œil, ça a l’air facile, mais c’est le résultat de la dernière année et demie d’entraînement constant. Ça commence à se percevoir.