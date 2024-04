(Paris) Alors que le soleil se couchera à l’horizon et que la lune apparaîtra dans les reflets sur la Seine, le comité organisateur des Jeux olympiques de Paris a indiqué que la cérémonie d’ouverture durera près de quatre heures le 26 juillet.

Jérôme Pugmire Associated Press

Un total de 205 délégations défileront sur plus de 80 embarcations qui navigueront sur la Seine. La cérémonie se déroulera d’est en ouest, d’un pont à un autre, sur près de six kilomètres entre le pont d’Austerlitz et celui d’Iéna.

Les préparatifs commenceront vers 15 h 45 et culmineront vers 23 h 15, heure locale, après les performances artistiques et le défilé des athlètes.

Ceux-ci défileront devant environ 320 000 spectateurs massés derrière des cordons de sécurité situés sur les rives inférieures et supérieures de la Seine. D’autres pourront observer l’évènement grandiose sur des écrans géants qui diffuseront en direct la cérémonie d’ouverture.

« L’espace d’une soirée, la Seine sera transformée en cérémonie géante en plein air, a évoqué la directrice des cérémonies aux Jeux de Paris, Marie-Catherine Ettori, lors d’une disponibilité média jeudi.

Dès que les 10 500 athlètes auront quitté les embarcations, le dernier acte de la cérémonie d’ouverture se déroulera sur la place du Trocadéro, dans l’ombre de la tour Eiffel.

Malgré toute la fébrilité entourant cette cérémonie unique en son genre, de nombreuses préoccupations persistent quant à la sécurité entourant l’évènement.

Le mois dernier, la France a haussé son état d’alerte à maximal à la suite de l’attentat terroriste qui s’est produit dans une salle de concert en Russie et qui a été attribué à l’État islamique.

Le président français Emmanuel Macron a été prudent dans ses commentaires plus tôt cette semaine au sujet de l’évènement qui se déroulera en plein air, auquel devraient assister plus de 100 dignitaires du monde entier. Il a notamment indiqué que l’évènement pourrait être déplacé au Stade de France, si jamais les menaces pour la sécurité devenaient trop grandes.

Sans contester le point de vue de Macron, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et d’autres politiciens français sont demeurés optimistes au sujet de la tenue de la cérémonie d’ouverture sur la Seine.

« Nous travaillons sans relâche sur le plan A, qui demeure incontournable, et notre principal, scénario, a dit Oudéa-Castéra lors d’un évènement soulignant les 100 jours avant le coup d’envoi des JO mercredi. Nous continuons de travailler sur cet évènement fantastique qui aura lieu sur la Seine. »