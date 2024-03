La Russie et la Biélorussie exclus des cérémonies des Paralympiques

(Bonn) Les athlètes russes et biélorusses ont été exclus des cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux paralympiques d’été de Paris, mercredi, même s’ils ont obtenu la certification pour compétitionner sous bannière neutre.

Associated Press

Le Comité international paralympique (CIP) a annoncé sa décision au sujet des athlètes des deux pays, qui est beaucoup plus sévère que celle prise par le Comité international olympique (CIO) en vue des Jeux de Paris, qui se dérouleront un mois plus tôt. Le CIO a décidé en décembre dernier de garder la porte ouverte aux athlètes russes et biélorusses, malgré l’invasion de l’Ukraine.

« Même si les athlètes participent à des épreuves individuelles sous bannière neutre, ils ne pourront défiler lors de la cérémonie d’ouverture le 28 août ni compter sur un porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture le 8 septembre », a déclaré le CIP.

Aux Jeux olympiques de Paris, les athlètes russes et biélorusses qui auront obtenu la certification pour évoluer sous bannière neutre — d’abord des organisations qui chapeautent les disciplines individuelles, puis du CIO — pourront participer à la cérémonie d’ouverture le 26 juillet. Cette cérémonie sera en quelque sorte un défilé de bateaux sur la Seine, en direction de la tour Eiffel.

Le CIP et le CIO ont sensiblement les mêmes critères d’admissibilité pour les athlètes qui souhaitent obtenir la certification pour évoluer sous bannière neutre — ils ne doivent pas avoir appuyé publiquement l’invasion de l’Ukraine et ne doivent pas entretenir des liens avec l’armée ou les services de sécurité russes et biélorusses.

Le CIP avait déjà adopté une position plus stricte que le CIO envers la Russie.

La délégation russe avait été exclue des Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016 en raison du scandale de dopage institutionnalisé et des tentatives de dissimulation subséquentes. Le CIO avait permis à près de 300 athlètes russes de participer aux JO de Rio de Janeiro.