Jeux de Tokyo

Un coût 20 % plus élevé que ce que les organisateurs ont déclaré

(Tokyo) Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, organisés en 2021 avec un an de retard en raison de la pandémie, ont coûté 20 % de plus que le chiffre final communiqué par les organisateurs, selon la Cour des comptes japonaise.