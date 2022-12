(Paris) Les hommes seront autorisés à participer aux compétitions de natation artistique aux Jeux olympiques de Paris 2024, a annoncé jeudi la Fédération internationale de natation, après l’approbation du Comité international olympique (CIO).

Agence France-Presse

« Les hommes pourront désormais participer à l’épreuve par équipes », explique World Aquatics dans un communiqué. Chaque équipe de huit membres pourra compter « jusqu’à un maximum de deux hommes », détaille l’instance. Dix équipes seront en lice aux JO de Paris.

La natation artistique, connue sous le nom de natation synchronisée jusqu’en 2017, est présente aux Jeux olympiques depuis 1984, mais ce sera la première fois que les hommes pourront faire partie d’une équipe aux JO.

Les hommes sont déjà autorisés à participer aux Championnats du monde de natation depuis 2015.

« C’est un jour de célébration pour ceux qui ont fait campagne pour l’inclusion des hommes dans ce sport aux Jeux olympiques et qui ont été les pionniers de la participation des hommes », s’est réjoui World Aquatics.

« L’inclusion des hommes dans la natation artistique olympique était autrefois considérée comme un rêve impossible […] Maintenant, grâce à la persévérance (des nageurs) et au soutien de tant de personnes, tous les athlètes peuvent se tenir côte à côte de manière égale, et viser la gloire olympique », s’est également félicité Bill May, premier champion du monde masculin, dans l’épreuve technique inaugurale du duo mixte aux Championnats du monde de 2015, et désormais entraîneur.