Shaw et Deslauriers en uniforme face aux Sénateurs

Nicolas Deslauriers fera officiellement ses débuts ce soir, face aux Sénateurs d'Ottawa. Il n'a pas joué depuis le premier match préparatoire, contre les Devils du New Jersey, au cours duquel il a subi une fracture au visage lors d'un combat contre Brandon Baddock.

Andrew Shaw sera aussi de retour dans la formation après avoir raté les deux derniers matchs en raison d'un virus.

Shaw et Deslauriers auront Matthew Peca comme joueur de centre. Ce qui signifie que Charles Hudon sera laissé de côté.

« Peu importe, a dit Claude Julien. Les autres, Plekanec, Peca, Hudon, on a toujours un bon groupe de joueurs et de la bonne profondeur pour créer un bon 4e trio. C'est un look différent, mais ça risque d'être un bon trio. Comme l'était l'autre. »

Il n'y aura aucun changement à la défense, ce qui signifie que Karl Alzner demeure dans la formation et que Victor Mete regardera encore le match de la galerie de presse. Le défenseur de 20 ans souffre d'une blessure mineure à la main, mais serait en mesure de disputer le match si l'enjeu était plus grand.

Tomas Plekenac, pour sa part, ratera « quelques semaines » en raison d'une douleur au bas du dos. Il ne sera donc pas en uniforme ce soir.