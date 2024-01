Jake Allen

En légère baisse

La dernière saison nous avait préparés à son déclin. Sa fiche, toutefois, est brutale : une seule victoire à ses 10 dernières sorties. Un coup d’œil à certains indicateurs pointus milite en sa faveur. Parmi les 61 gardiens du circuit ayant fait au moins 10 départs, il est celui qui affronte le plus de buts attendus par tranche de 60 minutes à cinq contre cinq. Son taux d’arrêts, à ,926, est excellent dans cette phase de jeu. Et, selon les modèles statistiques, il est établi qu’il a sauvé de 5 à 8 buts à forces égales depuis le début de la saison. Malgré cela, son incapacité à gagner des matchs n’aide pas son directeur général à l’échanger.

Samuel Montembeault

En forte hausse

Nick Suzuki et lui ont été les joueurs les plus utiles au Tricolore en première moitié de saison. Avec un taux d’efficacité de ,932 et ses 8 à 10 buts sauvés, il est carrément parmi les meilleurs gardiens du circuit à cinq contre cinq. Sa progression entamée l’an dernier se poursuit, et son aplomb semble déteindre sur ses coéquipiers lorsqu’il est devant le filet : ceux-ci fournissent une meilleure contribution offensive au Québécois qu’à ses deux collègues et semblent mieux le protéger. Avec un nouveau contrat de trois ans en poche, il appartient à l’avenir de l’organisation, qui semble toutefois frileuse à l’idée de lui apposer l’étiquette de numéro un.

Cayden Primeau

En légère hausse

En vertu du ménage à trois encore en vigueur devant le filet, Cayden Primeau ne joue pas beaucoup. Cela étant… il joue ! Et non seulement il le fait, mais il montre (enfin) qu’il est capable d’affronter des tirs de la LNH. Ses 4 victoires en 9 départs sont supérieures à son total en carrière avant cette saison – 3 en 17. Il devra acquérir plus de constance, un défi complexe avec un si faible nombre de matchs. Le jeune homme, qui n’en menait pas large au début du camp d’entraînement, a travaillé sans relâche et il en récolte les fruits. À ,905, son taux d’efficacité, toutes phases de jeu confondues, est pratiquement égal à celui de Montembeault (,907). Enfin de bonnes nouvelles pour lui.

Note : Nous n’avons évalué que les joueurs ayant disputé au moins 15 matchs avec l’équipe. Kirby Dach, Rafaël Harvey-Pinard et Emil Heineman échappent donc à ce bulletin, tout comme le défenseur Gustav Lindström qui, par ailleurs, n’est plus dans l’organisation. Les statistiques de ce bulletin proviennent de Natural Stat Trick, Evolving Hockey, Money Puck et NHL.com.