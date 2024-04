(Anaheim) L’attaquant des Ducks d’Anaheim Jakob Silfverberg a déclaré qu’il accrochera ses patins à la fin de la présente saison.

Associated Press

Le vétéran âgé de 33 ans a annoncé sa décision sur les réseaux sociaux jeudi. Après avoir entamé sa carrière dans la LNH avec les Sénateurs d’Ottawa, Silfverberg a commencé son séjour avec les Ducks en 2013, agissant notamment à titre d’adjoint au cours des cinq dernières campagnes.

Silfverberg totalise 158 buts et 196 mentions d’aide en carrière avec les Ducks, soit plus que quiconque dans cette équipe depuis son arrivée il y a 11 ans. Il occupe le cinquième rang de l’histoire de la concession californienne au chapitre des buts, des matchs disputés (769) et des tirs, en plus de pointer au troisième échelon pour les filets en infériorité numérique.

« Je n’oublierai jamais mon séjour de 11 ans dans le comté d’Orange, avec les Ducks », a déclaré Silfverberg par voie de communiqué.

Silfverberg était considéré comme l’un des meilleurs attaquants défensifs du circuit Bettman au sommet de sa carrière, et il a joué un rôle essentiel dans le parcours des Ducks vers la série finale de l’Association Ouest en 2015 et 2017.

Silfverberg a inscrit sept buts et amassé 12 mentions d’aide en 78 parties cette saison avec les Ducks, qui rateront les séries éliminatoires pour une sixième année d’affilée. Les Ducks doivent encore disputer trois matchs cette saison, et conclure leur campagne à domicile face aux Flames de Calgary vendredi soir.